dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 28.11.2024.

CGIL e UIL hanno indetto per il 29 novembre lo sciopero generale. La CISL, ormai curvata sulle “ragioni” del governo, non partecipa. La ragioni dello sciopero generale ci sono tutte: la compressione del welfare state, il favorire le esternalizzazioni private dei servizi (sanità in particolare), una politica fiscale che continua a proteggere l’evasione e l’elusione fiscale con ulteriori sgravi e condoni per le categorie protette dalle forze di governo, i tagli all’istruzione con il contestuale aumento dei finanziamenti diretti e indiretti alla scuola privata, ecc. ecc.

La Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia condivide le ragioni dello sciopero.

Ci lascia perplessi invece la modalità di organizzazione che ha costretto la Gilda nazionale a non poter aderire formalmente alla mobilitazione. Infatti la scelta di indire unilateralmente lo sciopero generale senza coinvolgere altre realtà sindacali ha creato confusione.

Soprattutto non si è capito perché la CGIL scuola abbia indetto da sola uno sciopero della scuola poco partecipato il 31 ottobre quando c’era nell’aria la scelta dello sciopero generale.

Lo stillicidio degli scioperi nella scuola indetti dalle più svariate sigle è diventato quasi patologico con risultati disastrosi per i docenti e il personale della scuola.

La Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia confida che si arriverà finalmente aduna grande mobilitazione unitaria sulla scuola. Lavorerà per questo e anche per espandere i livelli di mobilitazione anche sulle attività aggiuntive che con retribuzioni offensive o addirittura inesistenti consentono alle scuole di funzionare.

La Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia lascia pertanto ai suoi iscritti piena libertà di partecipazione allo sciopero generale del novembre 29.

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia

