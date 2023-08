Scorrimento graduatoria concorso straordinario secondaria

Si rende noto che si dà avvio alle operazioni di individuazione per il conferimento dei contratti a tempo determinato (a partire dal 1° settembre 2023), per la procedura di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e bandita con D.D.G. n.1081 del 06 maggio 2022, tenuto conto dell’articolo 5, comma 11 quater, del decreto legge n. 198 del 2022, coordinato con Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, e come chiarito dall’art. 1, comma 9, dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01/03/2023, mediante scorrimento dei rinunciatari da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura.

A seguito della ripubblicazione delle graduatorie con decreto n. 4398 dell’11/08/2023 contenenti i candidati aventi titolo alla nomina successivamente allo scorrimento previsto dalla norma sopra citata si procede alla convocazione dei candidati per le seguenti classi di concorso:

A011, A018, A022, A030, A034, AB24, AB25, AD25

Si evidenzia che la procedura di cui al presente Avviso non verrà effettuata tramite procedura informatizzata (INR) e quindi i candidati non dovranno utilizzare il sistema POLIS (Istanze On- Line) per la presentazione delle istanze, ma inviarle all’indirizzo di posta elettronica sotto riportato.

La procedura si comporrà di un’unica fase di assegnazione, secondo l’ordine preferenziale, delle sedi disponibili e dei titoli di precedenza ai sensi della L. 104/92.

È prevista la compilazione di apposito modulo che verrà inviato a tutti i candidati presenti nelle graduatorie pubblicate con il citato decreto n. 4398 dell’11/08/2023.

La richiesta di compilazione del modulo da parte di questo ufficio non rappresenta in alcun modo titolo per la successiva individuazione, assegnazione di sede e stipula del contratto a tempo determinato.

I candidati inseriti nelle graduatorie per le classi di concorso sopra indicate sono invitati a dichiarare a questo Ufficio, mediante compilazione del modulo allegato, secondo la classe di concorso per cui si partecipa:

la propria volontà di accettare o rinunciare al reclutamento;

il proprio ordine di preferenza relativo alle sedi disponibili della regione Veneto;

I predetti candidati dovranno pertanto inviare il modulo, debitamente compilato nella parte relativa alla classe di concorso di competenza – sottoscritto e scansionato insieme alla copia digitale di un documento di identità in corso di validità – esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: drve.reclutamento@istruzione.it.