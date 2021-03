Ansa, 26.3.2021.

Sasso ha chiamato docente che mi ha minacciato. Bianchi lo sa?

(ANSA) – ROMA, 26 MAR – “Apprendo che il sottosegretario Rossano Sasso ha un nuovo collaboratore al Ministero dell’Istruzione. Si chiama Pasquale Vespa: eè un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi.

Pasquale Vespa ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti

gli effetti”.

Così l’ex ministro dell”Istruzione, Lucia Azzolina, in un post in cui aggiunge: “La scelta del sottosegretario Sasso non mi sorprende, purtroppo. Ma mi chiedo se il Ministro Bianchi sia a conoscenza del fatto che Vespa venga assunto nel suo Gabinetto. E cosa ne pensi”. Quanto a Vespa, Azzolina spiega: “Ha provato a nascondere i contenuti rimuovendoli dalle proprie pagine, questo non gli ha impedito di essere imputato in un

processo che inizierà a breve.

Ma non è una questione di legalità. O, almeno, non solo. E’ una questione di opportunità e di civiltà. Questo signore la sera sfoga i propri istinti sessuali su bocche e rossetti rossi e minaccia di morte un esponente di Governo, la mattina dopo si presenta come “educatore” a scuola, laddove si dovrebbero insegnare altri valori, prima di tutto il rispetto e la tolleranza.

Questo signore – rimarca – oggi ha responsabilità sul governo della scuola italiana”. (ANSA).

