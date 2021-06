Un’estate con vista sull’anno prossimo

Si diceva, poi, dei problemi connessi al prolungato ricorso alla Dad anche durante l’anno scolastico 2020/2021. Quasi un terzo degli intervistati è assolutamente convinto che senza Dad la propria media in pagella sarebbe stata decisamente pi alta. Così, per evitare brutte sorprese nel prossimo anno, circa 1 su 4 ha già messo preventivo di ricorrere alle ripetizioni durante i mesi estivi, per non farsi trovare impreparato alla ripartenza di settembre. Lo stesso faranno molti maturandi: 1 su 6 si confronterà con un docente privato prima del proprio orale, per affrontare con maggior serenità la commissione d’esame.

Ripetizioni: online e lezioni frontali ormai alla pari

Ma come si è mosso chi ha preso lezioni private? Anche in questo campo il digitale cambiato profondamente le abitudini: il 31% ha incontrato il docente online, ment il 18% ha unito lezioni in presenza e a distanza. Una quota, quella di chi si è lasciat convincere dalla bontà delle ripetizioni via web, che dunque ormai sta insidiando quella di chi (51%) ancora rimane nel solco della tradizione andando a casa dell’insegnante privato o ricevendolo a domicilio. Quelle che non cambiano, invece, sono le materie che mettono più in difficoltà i ragazzi: la matematica non ha rivali subito dietro il latino e il greco, al terzo posto tutte le altre materie scientifiche (chimica, fisica, biologia, ecc.).

I numeri potrebbero essere ancora più alti

“Questi numeri segnalano sicuramente una risposta all’emergenza educativa non sempre adeguata da parte del sistema scolastico – sottolinea Marco Sbardella, responsabile di Skuola.net ma sono solo la punta dell’iceberg. Uno studente su 4 delle scuole superiori che deve ricorrere alle ripetizioni vuol dire stimare una platea di persone coinvolte superiore al mezzo milione. Ma potevano