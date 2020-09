A circa 10 giorni dall’inizio dell’anno scolastico più complicato in assoluto a motivo dell’emergenza Covid, nelle scuole italiane mancheranno, almeno, 250mila docenti: l’anno scorso, quando si arrivò persino a cercare i docenti tramite annunci su Facebook, arrivammo a 187mila contratti a tempo determinato.

Su 84.808 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, ne sono stati coperti circa 30mila: mancano (ma non è una novità) docenti in Matematica, Fisica, Chimica, soprattutto nelle regioni del Nord. Si stimano 54.000 cattedre scoperte per ‘assenza di titolare adatto’ in tutto il Paese: l’anno scorso il Mef aveva autorizzato 53.627 docenti, erano stati assegnati 25.000 posti.