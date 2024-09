Scuola, gli stipendi netti di ottobre 2024

Tuttolavoro24, 29.9.2024.

Stipendi Scuola. Nelle tabelle riportate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, gli stipendi sono riportati al lordo annuo composto da stipendio + IIS conglobata (Indennità integrativa speciale).

Mancano dalle tabelle alcune voci stipendiali come l’indennità vacanza contrattuale o l’anticipo del contratto.

E’ molto difficile comprendere gli importi tabellari. Soprattutto è difficile – dal lordo – passare al netto.

Abbiamo quindi predisposto le tabelle per dare un’idea – a grandi linee – del netto mensile che viene corrisposto.

Stipendi Scuola: ecco perché non è possibile stabilire il netto con precisione

Gli stipendi della scuola sono composti dalle seguenti voci fisse fondamentali

stipendio tabellare

iis conglobata

indennità vacanza contrattuale

eventuale anticipo contratto 2022/2024 (pagato ai precari e al personale neoassunto nel 2024)

e dalle seguenti voci fisse accessorie:

retribuzione professionale docenti per gli insegnanti

compenso individuale accessorio per il personale ATA (esclusi i DSGA)

indennità di direzione (per i DSGA).

Una volta sommati tutti gli emolumenti occorre togliere dai lordi le ritenute previdenziali, aggiungere la decontribuzione (se dovuta), togliere l’irpef e infine si trova il netto.

Ma il netto non è quello che viene corrisposto in busta paga in quanto occorre togliere le addizionali regionali (che variano da regione a regione) e comunali (che variano da comune a comune).

Ma non è finita. Dal netto occorre togliere ancora le cosiddette “ritenute volontarie”, come cessioni del quinto, prestiti su delega, piccoli prestiti INPS, piccoli prestiti ENAM, ritenute sindacali.

Ci potrebbero essere nello stipendio anche ritenute obbligatorie, come i pignoramenti e gli assegni alimentari per coniuge e figli.

Altre ritenute importanti e molto comuni sono quelle che riguardano ricongiunzioni e riscatti.

Come possiamo vedere, ci sono tantissime variabili, una per ciascun dipendente della pubblica amministrazione che fanno sì che il nostro stipendio sia unico e rifletta, oltre che la specificità del nostro lavoro, anche quello che la vita ci ha riservato.

Insegnanti di Scuola Primaria e Infanzia

I docenti di primaria e infanzia perdono il diritto alla decontribuzione quando arrivano a fascia 28.

Insegnanti diplomati istituti di II grado

Anche i docenti diplomati degli Istituti Secondari di II Grado perdono il diritto alla decontribuzione quando arrivano a fascia 28.

Docenti scuola media di I grado

I docenti di scuola secondaria di I e di II grado perdono il diritto alla decontribuzione al raggiungimento del gradone 21.

Docenti scuola media secondaria di II grado

Stipendi Scuola: collaboratori scolastici

La qualifica dei collaboratori scolastici è cambiata da KA01 a KA41 dal mese di maggio.

Ecco neldio mensile di un collaboratore scolastico.

Nella colonna lordo sono presenti le seguenti voci:

stipendio ;

; IIS conglobata;

indennità vacanza contrattuale;

Compenso individuale Accessorio;

Nella riga del personale precario è compreso anche l’anticipo del CCNL 2022-2024 che il personale in ruolo non ha in quanto già percepito in anticipo a dicembre dello scorso anno.

E’ stato tenuto conto, nella tabella del bonus Meloni o decontribuzione.

Poiché i collaboratori scolastici non superano i 1923 euro lordi mensili la percentuale di decontribuzione è stata calcolata al 7%.

Assistenti Amministrativi e Tecnici

La qualifica degli Assistenti Amministrativi e Tecnici è cambiata da KA03 a KA43 dal mese di maggio.

Nella colonna lordo sono presenti le seguenti voci:

stipendio ;

; IIS conglobata;

indennità vacanza contrattuale;

Compenso individuale Accessorio;

Nella riga del personale precario è compreso anche l’anticipo del CCNL 2022-2024 che il personale in ruolo non ha in quanto già percepito in anticipo a dicembre dello scorso anno.

E’ stato tenuto conto, nella tabella del bonus Meloni o decontribuzione del 7% fino alla fascia 15 e del 6% per le fasce superiori.

Coordinatori Amministrativi e Tecnici

Nella colonna lordo sono presenti le seguenti voci:

stipendio ;

; IIS conglobata;

indennità vacanza contrattuale;

Compenso individuale Accessorio;

Nella riga del personale precario è compreso anche l’anticipo del CCNL 2022-2024 che il personale in ruolo non ha in quanto già percepito in anticipo a dicembre dello scorso anno.

E’ stato tenuto conto, nella tabella del bonus Meloni o decontribuzione del 7% solo per la fascia 0. Per tutte le altre il bonus è statao calcolato al 6%.

DSGA

La qualifica degli DSGA è cambiata da KA09 a KA13 dal mese di maggio.

Nella colonna lordo sono presenti le seguenti voci:

stipendio ;

; indennità vacanza contrattuale;

Indennità di direzione;

Con il nuovo inquadramento è sparita la voce dell’Indennità Integrativa Speciale Conglobata.

A partire dalla fascia 21 i DSGA perdono il diritto alla decontribuzione.

