Il Sole 24 Ore, 11.10.2022.

Un fenomeno, in crescita, su cui ha incidenza anche lo spostamento su materia, ogni anno, di circa 5mila docenti di ruolo della cattedra

Dagli ultimi dati del ministero dell’Istruzione sulla disabilità a scuola risulta che circa la metà dei docenti di sostegno è precario e il 60% non è specializzato.

Un fenomeno, in crescita, su cui ha incidenza anche lo spostamento su materia, ogni anno, di circa 5mila docenti di ruolo di sostegno.

Tuttavia sei diretti interessati su dieci (il 65,6%) ritengono che non si può impedire a un insegnante di sostegno di migrare sulla cattedra disciplinare: è questo il risultato di un sondaggio della Tecnica della Scuola, al quale hanno risposto 1.182 lettori, il 90 per cento dei quali insegnanti.

Favorevoli al passaggio su cattedra sono anche i genitori (il 60,8%), il personale scolastico (il 61,4%) e anche tutte le altre categorie (69,1%).

La maggior parte dei lettori ha spiegato che un docente stressato dal rapporto con l’alunno con disabilità, quindi in burnout, non può rimanere a svolgere obbligatoriamente quel ruolo: anche perché il problema, oltre che per sé stesso, si ripercuote sui suoi studenti.

Scuola, insegnanti di sostegno: metà sono precari, 60% non specializzati

