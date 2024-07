dalla Gilda degli insegnanti, 4.7.2024.

Scuola, presentato atto indirizzo, Di Meglio: ho chiesto più risorse per scuola e docenti.

Questa mattina l’incontro tra le OO.SS. e il Ministro Giuseppe Valditara

Questa mattina si è svolto un incontro voluto dal Ministro Giuseppe Valditara, insieme alle organizzazioni sindacali, per la presentazione della bozza dell’atto di indirizzo.

Durante il suo intervento, il Coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti Rino Di Meglio, ha rivendicato maggiori risorse per la scuola, per far fronte alla carenza di quelle stanziate, che non riescono a coprire l’aumento dell’inflazione nel triennio. Inoltre, ha chiesto di tener conto dell’effetto del cuneo fiscale, constatando che su alcuni redditi provoca un paradosso, ovvero che se si guadagna qualcosa in più, poi si perde quasi tutto.

Sempre, poi, per la valorizzazione della scuola e della funzione del docente, Di Meglio ha chiesto che le risorse accessorie vengano prioritariamente attribuite agli insegnanti che si impegnano verso gli alunni, piuttosto che alle funzioni amministrative.

In conclusione, è stato apprezzato, altresì, il tentativo da parte del Ministro, del superamento del sistema di formazione incentivata, previsto dal Dl n. 36 del 2022.

