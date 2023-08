Molti supplenti sono ancora senza stipendio per il servizio prestato durante l’anno scolastico 2022/2023 e attendono il pagamento. Ad agosto previste per loro due emissioni. Ecco quando.

Come ogni anno sono in moltissimi i supplenti che attendono mesi per ricevere il pagamento dello stipendio o che hanno ricevuto solo una porzione di quanto gli spetta.

Anche ad agosto continua l’attesa e molti confidano, per i pagamenti di tranche di stipendio in ritardo, nelle emissioni speciali e urgenti. Stando alle prime indiscrezioni, o più semplicemente guardando a quello che accade sempre durante l’anno, l’emissione per le supplenze brevi e saltuarie della scuola dovrebbe cadere entro la metà del mese.

I pagamenti degli stipendi relativi alle supplenze dei precari della scuola che non abbiano un contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto sono spesso in ritardo cui si aggiunge il calvario della Naspi come lamentano in molti. Vediamo quando sono previste le emissioni ad agosto e quando avviene l’accredito.

Scuola, supplenti ancora senza stipendio: pagamento agosto con emissione speciale

Molti supplenti sono ancora senza stipendio e con molta probabilità riusciranno a ricevere il pagamento per una parte del servizio prestato anche ad agosto con l’emissione speciale e urgente. Nel dettaglio:

l’emissione urgente dovrebbe essere prevista per giovedì 17 agosto con pagamento il 28 ;

con pagamento il ; l’emissione speciale per supplenti brevi e saltuari della scuola dovrebbe essere prevista venerdì 18 agosto con data di esigibilità il 29.

I docenti possono controllare in autonomia quale periodo di servizio prestato, sulla base del contratto o dei contratti registrati dalla scuola di riferimento, siano ricompresi nelle emissioni speciali e urgenti.

Nel dettaglio devono accedere all’area riservata della piattaforma NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie e controllare se è prevista l’emissione speciale di agosto 2023 e anche l’importo dello stipendio relativo al periodo lavorato in pagamento attraverso il seguente percorso di navigazione:

“Servizi”;

“Servizi stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Nella sezione “Consultazione pagamenti” compare l’emissione speciale per i supplenti con la seguente dicitura: “33-Emissione speciale supplenti brevi” con il mese di competenza e quello di emissione che differiscono. Dovrebbe inoltre comparire lo stato con la dicitura “emesso”.

Scuola, supplenti ancora senza stipendio: la denuncia

La denuncia che riguarda i supplenti ancora senza stipendio per i mesi di servizio prestato a maggio e giugno, molti attendono ancora aprile, arriva dal giornale La Stampa.

Sono in molti che faticano così ad arrivare a fine mese d’altronde la platea di supplenti precari è di circa 225mila insegnanti.

È Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi Sinistra componente della commissione cultura della Camera, a fare il punto sottolineando come alla mancanza di stipendio si aggiunge anche il calvario della Naspi, “che come abbiamo già denunciato in un’interrogazione del 20 luglio, si può chiedere soltanto una volta terminato l’incarico, cioè a giugno, ma viene erogata dopo almeno 60 giorni di lavorazioni burocratiche.”

“Le ricadute di questi ritardi e lungaggini sulla vita privata di questi e queste insegnanti sono pesantissime – prosegue – provi il ministro Valditara a vivere 4 mesi senza stipendio e si renderà conto che questa non è una situazione degna di un Paese civile.”

E conclude:

“Come abbiamo già chiesto bisogna intervenire immediatamente con nuove procedure e protocolli affinché venga tutelata la continuità di reddito di questa categoria.”

Scuola, supplenti ancora senza stipendio: quando arriva ad agosto?

