Scuola: tutti i ponti e le festività fino a giugno

Quando iniziano le vacanze di Pasqua 2024 e quando finiscono? Quali sono i ponti fino al termine delle lezioni? Le date della sospensione della didattica nei prossimi mesi regione per regione.

Terminato il Carnevale, il pensiero degli studenti delle scuole italiane va alle prossime vacanze di Pasqua 2024, festività che quest’anno cade in anticipo nel mese di marzo.

Tra poco più di un mese, dunque, alunni e docenti potranno godere di una nuova pausa di almeno sei giorni. Non solo le vacanze di Pasqua però, perché come ogni anno, secondo il calendario scolastico, le scuole si fermeranno anche per ulteriori festività nei mesi di aprile e maggio. Proprio grazie a queste festività nazionali ci saranno ponti anche a scuola, unendo più giorni di ferie insieme.

Vediamo allora quali sono le vacanze di Pasqua 2024 regione per regione e le festività e i ponti fino a giugno 2024.

Scuola, vacanze di Pasqua 2024: inizio e fine per regione

Le vacanze di Pasqua 2024 per le scuole si estenderanno quest’anno da marzo ad aprile. Pasqua nel 2024 cade domenica 31 marzo, pertanto il secondo giorno festivo segnato in rosso sul calendario sarà il lunedì di Pasquetta 1° aprile.

Le scuole, tuttavia, a differenza di tanti altri settori chiuderanno i battenti nella settimana santa già a partire da giovedì 28 marzo per riaprire il 3 aprile.

Dunque le vacanze di Pasqua in tutte le regioni d’Italia si estenderanno dal 28 marzo al 2 aprile. L’unica eccezione è rappresentata dalla Valle d’Aosta; nella regione studenti e insegnanti rientreranno già il martedì 2 aprile immediatamente dopo Pasquetta.

Scuola, vacanze di Pasqua 2024 e non solo: ponti e festività fino a giugno

Terminate le vacanze di Pasqua studenti e insegnanti potranno godere di altre festività e relativi ponti. Il primo giorno di festa ad aprile sarà il 25, Festa nazionale della Liberazione. Il 25 aprile quest’anno cade di giovedì e alcune Regioni hanno deliberato la chiusura delle scuole anche il 26 e il 27 per gli istituti aperti il sabato. Le Regioni che hanno previsto nel calendario regionale il ponte del 25 aprile sono: Calabria e Campania, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e la provincia autonoma di Bolzano il solo 26.

Questi sono i calendari regionali, ma non è escluso che in altre regioni le scuole abbiano deliberato in collegio docenti, in virtù dell’autonomia e nel rispetto del limite massimo di giorni consentiti, il ponte del 25 aprile. La successiva festività prima della chiusura della scuola a giugno sarà il Primo maggio, Festa nazionale dei lavoratori che cade di mercoledì. Le Regioni che hanno optato per la chiusura delle scuole anche il 29 e il 30 aprile, decidendo per il ponte del primo maggio, sono Liguria e Molise.

Dal 2 maggio le lezioni riprenderanno fino a giugno senza interruzioni dal momento che il 2 giugno, Festa della Repubblica, cade di domenica. L’8 e il 9 giugno, sabato e domenica, si terranno inoltre le elezioni europee 2024, e potrebbe esservi quindi qualche giorno in più di vacanza negli istituti che fungeranno da seggio elettorale. Vediamo le date di fine scuola per regione.

Abruzzo: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Basilicata: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Calabria: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Campania: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Emilia Romagna: le scuole chiudono il 6 giugno 2024;

Friuli Venezia Giulia: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Lazio: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Liguria: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Lombardia: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Marche: le scuole chiudono il 6 giugno 2024;

Molise: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Piemonte: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Puglia: le scuole chiudono il 7 giugno 2024;

Toscana: le scuole chiudono il 10 giugno 2024;

Sardegna: le scuole chiudono il 7 giugno 2024;

Sicilia: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Umbria: le scuole chiudono l’8 giugno 2024;

Valle d’Aosta: le scuole chiudono il 6 giugno 2024;

Veneto: le scuole chiudono l’8 giugno 2024 ;

; Provincia autonoma di Bolzano: le scuole chiudono il 14 giugno 2024;

Provincia autonoma di Trento: le scuole chiudono l’11 giugno 2024.

Scuola: tutti i ponti e le festività fino a giugno

