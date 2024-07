di Ilaria Venturi, la Repubblica, 31.7.2024.

“Parla di addestramento” degli studenti. E il ministro si difende con la Treccani.

Attacca il M5S citando i Pink Floyd: “Questo è soltanto un altro mattone nel muro. La scuola educa, non addestra i ragazzi”. Critiche anche da Pd e Avs. Ma il Ddl passa

Arriva e passa alla Camera il disegno di legge Valditara sulla riforma degli istituti tecnici e professionali, riforma decisiva per gli assetti educativi e lavorativi del Paese. E scoppia la bagarre su un termine già contestato da gran parte del mondo della scuola quando il disegno di legge è stato presentato.

La parola è “addestramento” e fa riferimento, nella riforma dei tecnici a 4 anni (e alla possibilità di accordi da parte di regioni e uffici scolastici anche con soggetti privati) alla “stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell’ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni”. Attacca l’opposizione con il M5S che chiede con un emendamento di cancellare la parola perché “a scuola si insegna, si educa, non si addestra”.

La Treccani

Il ministro Giuseppe Valditara replica citando l’Enciclopedia Treccani, che “a proposito di addestramento, parla di istruire, preparare, impratichire. E vorrei anche citare il riferimento concreto, quando si fa cenno alla ‘stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e di formazione, nonché di addestramento nell’ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento’. Dunque, è la parola corretta e mi dispiace che evidentemente ci sia – voglio sperare – un fraintendimento”. Scatta l’applauso dei deputati dei gruppi FdI, Lega, FI e Noi moderati. Tra l’altro la parola “addestramento” compare dopo un emendamento (accettato) presentato dalla senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini facendo riferimento alla Buona Scuola del governo Renzi.

M5S: “Ennesima gaffe”

Immediata la replica degli esponenti del M5S in commissione Cultura alla Camera: “Giuseppe Valditara fa l’ennesima gaffe in aula. Si mette a leggere la Treccani per giustificare l’utilizzo della parola ‘addestrare’ nella sua legge. Siamo d’accordo con lui, è proprio quella l’intenzione del governo: addestrare gli studenti e ammaestrarli all’obbedienza come cavie da laboratorio”.

Interviene Daniela Morfino: “Non ci serve certo la Treccani per capire che stanno delegittimando anche i docenti. Giuseppe Valditara dovrebbe sapere che i docenti non addestrano ma educano gli alunni, cerchi lui nella Treccani la parola “educare” e capirà il suo errore, l’ennesimo ai danni della scuola italiana”. E incalza Vittoria Baldino (M5S): “Verrebbe da dire, come direbbero i Pink Floyd in una celebre canzone: questo è soltanto un altro mattone nel muro. Quindi, ministro: teacher, leave the kids alone”.

L’idea di scuola di Valditara

Le opposizioni si scatenano perché dietro a una parola c’è una idea di scuola ben chiara (e cara) al centro destra che apre le aule al mondo del lavoro in modo più spinto, rischiando di piegare la formazione alle esigenze delle imprese. “La parola corretta – ribadisce Michela De Biase (Pd) – è insegnare. A essere addestrati sono i soldati”. Attacca Nicola Fratoianni (AVs): “La scuola dell’addestramento è la scuola che risponde all’esigenza puntuale di quel settore dell’impresa, lì, adesso e domani non sappiamo, E’ che rimuove il conflitto”.

L’addestramento resta

“Il rischio di questo dibattito è quello di svilire il profondo significato della formazione professionale e dell’istruzione tecnica. Io ho fatto per otto anni l’assessore alla formazione professionale della provincia di Varese. Con i corsi triennali di formazione, abbiamo ridotto l’abbandono scolastico dal 9 per cento al 5 per cento. Quindi, non perdiamoci in questioni di lana caprina”, chiude Andrea Pellicini (FdI) facendo riferimento alla formazione professionale. E l’emendamento del M5S non passa. Rimane l’addestramento.

