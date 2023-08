AVVIO FASE 2 – SCELTA DELLA SEDE

Facendo seguito all’avviso AOODRVE n.20190 del 26 luglio 2023, si dà comunicazione dell’avvio della seconda fase relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale bandita ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, tenuto conto dell’articolo 5, comma 11 quater, del decreto-legge n. 198 del 2022, coordinato con Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, e come chiarito dall’art. 1, comma 9, dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01.03.2023 per le seguenti classi di concorso:

A001 – A012 – A027 – A028 – A041 – A045 A046 – A047 – A048 – A049 – A050

Le funzioni saranno accessibili all’utenza – in modalità telematica – attraverso il portale POLIS – Istanze on line fino alle ore 23.59 del 22 agosto 2023.

Si precisa che le indicazioni di preferenza su sede della provincia assegnata potrà essere effettuata, dai candidati, comunque su tutte le sedi disponibili residuate dopo le operazioni di immissione in ruolo e dopo gli eventuali relativi turni di surroga su alcune classi di concorso/tipo posto

I docenti che intendano rinunciare possono manifestare la rinuncia:

in fase di apertura della funzione per la scelta della scuola; utilizzando l’apposito link presente nella mail che il docente riceve con la comunicazione della scuola che gli è stata assegnata.

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi desiderate, anche quelle oggetto di precedente assegnazione, in quanto il sistema è in grado di vagliare quali tra queste risultano indisponibili (perché con assegnazione confermata) e quali siano state oggetto di rinuncia anche da altre procedure di assunzione (e dunque nuovamente assegnabili).

È inoltre necessario indicare il comune di preferenza per l’assegnazione nel caso siano terminate le disponibilità nelle scuole indicate puntualmente. Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle scuole da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi nella provincia.

Si invita a prestare particolare attenzione alla composizione delle cattedre (orario interne o esterne); laddove in una scuola vi siano cattedre orario esterne (COE) saranno assegnate prioritariamente al docente che abbia espressamente manifestato tale preferenza e in via residuale ai docenti collocati in posizione successiva.