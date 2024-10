di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 11.10.2024.

Ruoli da GM concorso PNRR, indicazioni per chi sta svolgendo servizio di supplenza. Nota USR della Toscana N. 17070 del 10 ottobre per l’assunzione dei docenti vincitori del primo concorso PNRR

Immissioni in ruolo da Graduatorie di Merito primo concorso PNRR, proseguono le assunzioni per i vincitori del primo concorso PNRR per quanto riguarda le GM pubblicate dopo il 31 agosto. Un aspetto di particolare rilevanza e che sta suscitando proteste è quello relativo alla conferma sulla sede per i docenti che stanno svolgendo servizio di supplenza. A confermarlo è una Nota pubblicata dall’USR Toscana.

Nota USR Toscana N. 17070 del 10 ottobre, convocazione per i vincitori del primo concorso PNRR

L’USR Toscana, con la Nota N. 17070 del 10 ottobre 2024, rende noto l’apertura del turno di convocazione virtuale dei candidati presenti nelle Graduatorie di Merito della regione Toscana A002 A007 A044 A047 AC24 B016 per la scelta della provincia. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 4 bis c. 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, non sono convocati ai fini dell’espressione delle preferenze di provincia, ma saranno individuati direttamente sulla sede, ove risulteranno confermati a seguito dell’emanazione di specifico provvedimento dell’USR Toscana, i beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 delle seguenti tipologie di contratto a tempo determinato nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori:

supplenza annuale ;

; supplenza di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”, avente la data di fine contratto al 31/12/2024 e recante la clausola risolutiva “Il presente contratto è risolto qualora sia individuato l’avente titolo secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106.

Servizio di supplenza dei vincitori del concorso PNRR

