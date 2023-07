inviato da Sergio Torcinovich, 9.7.2023.

Basta misure “una tantum”.

A partire luglio e fino a dicembre 2023 gli insegnanti si troveranno nel cedolino più o meno 35 euro grazie all’ultima legge di Bilancio: si tratta di un compenso aggiuntivo straordinario pari all’1,5% dello stipendio che si aggiunge a quanto percepito da gennaio a giugno.

Il tutto senza che l’ultima Finanziaria non abbia previsto alcunché per il rinnovo contrattuale 2022-24. E dunque va subito chiarito che questa parcella, pari a circa 450 euro annuali per 13 mensilità, è di gran lunga inadeguata a recuperare la perdita del potere d’acquisto degli stipendi dovuta all’inflazione degli ultimi tre anni.

E basta fare un paio di semplici calcoli per capire che c’è poco da sorridere.

Se ci atteniamo all’inflazione prevista dall’Istat di circa al 6,6% risulta evidente una perdita del 5,1% che ammonta a circa 1.500 euro annuire che calcolata nei tre anni ammonta ad una riduzione del valore degli stipendi del 14,6% cioè di ben 4.500 euro.

Tutto il resto sono chiacchiere.

Quindi servono risorse, chiare, sostanziose e nette, che devono essere individuate dal Governo nella prossima Legge di bilancio.

Questo devono chiedere i sindacati nel rinnovo del contratto nazionale della scuola.

Siamo stanchi di misure “una tantum” che da anni hanno eroso gli stipendi dei docenti italiani.

Servono risorse (vere) per la scuola

