di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 9.6.2021.

Secondo Italia Oggi, la Corte dei Conti avrebbe chiesto al ministero dell’Istruzione di applicare le norme sulla rotazione degli incarichi dirigenziali anche ai Dirigenti Scolastici.

Rotazione incarichi dirigenziali: il caso dei presidi

Si riconoscerà la risposta ministeriale in questi giorni. Visto che dovrà essere emanata la circolare annuale sull’assegnazione degli incarichi da parte dei direttori scolastici regionali. Ad occuparsi della circolare dovrebbe essere il capo dipartimento istruzione, Stefano Versari. Il dirigente, è stato tra i primi quando era direttore dell’Emilia Romagna, ad applicare questa norma – insieme alle Marche e la provincia autonoma di Trento (che però ha sospeso l’applicazione per l’anno in corso).

Lo stop del 2019

La questione era stata già posta a livello nazionale nel 2019. In quel caso i sindacati dei DS erano riusciti a bloccare l’applicazione richiamandosi al fatto che l’Anac aveva definito la scuola come un ambito della pubblica amministrazione a basso rischio di corruzione.

Facile ipotizzare che i sindacati cercheranno di ottenere lo stesso risultato. Vedremo cosa succederà. Potrebbero esserci novità perché le norme predisposte dal governo per dare attuazione al Pnrr trasformano le istituzioni scolastiche in vere e proprie stazioni appaltanti.

