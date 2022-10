Sono obbligato a somministrare i farmaci a scuola?

di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 10.10.2022.

Come ad ogni inizio anno scolastico, in molte scuole, si pone il problema della somministrazione dei farmaci agli studenti. Spesso in alcuni istituti i D.S. lo fanno passare per compito dei docenti o del personale ATA.

Esiste veramente un’obbligo per il personale scolastico?

Le linee guida del Ministero sono del 2005 e non hanno avuto modifiche o integrazioni sino ad oggi. Sono molto chiare e spiegano dettagliatamente come ci si deve comportare nel caso ci siano alunni che necessitino la somministrazione di farmaci in orario scolastico.

La somministrazione dei farmaci può avvenire solo con l’autorizzazione delle autorità sanitarie competenti e prevede alcuni soggetti coinvolti:

le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;

i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;

gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e

formativa dell’alunno.

Ad inizio di ogni anno scolastico ci deve essere una richiesta formale da parte dei genitori, congiunta alla documentazione medica necessaria. A seguito di questa richiesta è compito del Dirigente Scolastico individuare i luoghi idonei per la conservazione e per la somministrazione dei farmaci. Il Dirigente deve inoltre verificare se ci sia disponibilità da parte del personale scolastico (docenti e ata) a tale compito. Il dirigente può anche autorizzare i genitori o chi da loro delegato ad accedere a scuola per la somministrazione.

Ricordiamo che chi si rende disponibile a somministrare i farmaci deve avere un’adeguata preparazione e deve essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre.

Qualora il dirigente non trovi locali idonei e/o non trovi personale disponibile, né ci siano i requisiti professionali per la somministrazione dei farmaci, può individuare nel territorio altri soggetti istituzionali per stipulare apposita convenzione (ad es. Croce Rossa, Pubblica Assistenza, associazioni di volontariato).

Nei casi di emergenza la scuola deve far riferimento al Pronto Soccorso.

Dalle linee guidata appare evidente che non sussiste alcun obbligo di somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico.

Vedi anche:

.

.

.

.

.

Sono obbligato a somministrare i farmaci a scuola?

ultima modifica: da