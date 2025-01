dalla Gilda degli insegnanti, 30.1.2025.

L’incontro della delegazione Gilda al Ministero dell’Istruzione sulla continuità didattica dei docenti di sostegno.

Si è tenuto oggi un incontro presso il Ministero dell’Istruzione sulla continuità didattica dei docenti di sostegno. La misura, inserita nel DL n.71 del 31 maggio 2024, prevede la possibilità che sia la famiglia dell’alunno ad indicare al Dirigente Scolastico la conferma dell’insegnante di sostegno piuttosto che attraverso le consuete operazioni di nomina, come previsto dalla legge 71 del 2024.

La Gilda, durante la discussione parlamentare, aveva già espresso la propria perplessità rispetto ad una norma che è tanto demagogica quanto inutile. “Da un punto di vista tecnico – afferma la Gilda – l’applicazione sarà molto farraginosa, causando un ulteriore appesantimento della burocrazia”.

E’ previsto infatti che una famiglia possa chiedere la conferma del docente di sostegno nella classe del proprio figlio al dirigente scolastico, il quale dovrà vagliare la richiesta e verificare che ricorrano le condizioni per la conferma del docente sul posto dell’anno precedente. Quindi il docente dovrà superare il vaglio della famiglia e del dirigente.

“E’ assurdo pensare che un dirigente scolastico – dichiara la delegazione Gilda che ha preso parte all’incontro ministeriale – possa, prima che vengano avviate le procedure di nomina, vagliare la bontà della richiesta dei genitori, per poi trasmetterla agli uffici provinciali che valuteranno il diritto o meno alla nomina del docente da confermare e infine, proporre la riconferma dell’insegnante che ricordiamo, potrebbe non accettare. Il tutto, prima delle operazioni di nomina che andrebbero svolte intorno al 31 agosto”.

Già anni fa la Gilda si oppose fortemente all’introduzione della chiamata diretta prevista dalla legge 107 che permetteva al Dirigente di scavalcare le graduatorie e chiamare direttamente docenti a loro graditi, legittimando, così, la scuola ‘supermarket’.

“Ribadiamo fortemente la nostra totale contrarietà – conclude la Gilda – rispetto ad una norma propagandistica. La continuità didattica ad un alunno che necessita del sostegno può essere garantita attraverso, piuttosto, una massiccia stabilizzazione dei docenti che operano in quel settore, che può essere avviata trasformando in organico di diritto le decine di migliaia di posti in deroga esistenti”.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

