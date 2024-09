inviata dal Gruppo Docenti Sostegno, 9.9.2024

“Falso, nessuno di noi sapeva dei punteggi. Attendiamo che il MIM pubblichi i verbali dei consulti con i sindacati”

Con riferimento alla nota diramata dalla dott.ssa Palumbo, in merito alla definizione del punteggio dei nuovi e famigerati percorsi abilitanti, non solo si evidenzia quanto sia avvilente, oggi 6 settembre, anziché sottoscrivere la presa di servizio a scuola, dover assistere al continuo rinvio di responsabilità del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla questione-punteggi, dopo che, a causa dello stravolgimento delle Gps provocato, un numero enorme di docenti ha perso migliaia di posizioni in graduatoria , si precisa che ad oggi le tabelle di valutazione ed i rispettivi punteggi dei suddetti corsi non sono state rinvenute nè “sulle riviste specializzate” nè “sui siti sindacali”.

Inoltre i docenti devono essere informati da fonti ufficiali, non rastrellare informazioni di tale importanza su siti sindacali o riviste.

Si rammenta che noi docenti TUTTI abbiamo appreso il valore dei corsi abilitanti soltanto in seguito alla pubblicazione dell’O.m. 88/24: maggio 2024.

Si fa presente che l’unico dato di cui eravamo a conoscenza, sempre secondo “le riviste specializzate e i siti sindacali”, era che a febbraio 2024 avrebbero dovuto chiudersi le immissioni in Gps per il biennio scolastico 24/26.

Infine si sottolinea, per l’ennesima volta, come l’attribuzione di 36 punti sulla classe del sostegno per un corso che abilita sulla materia (titolo culturale!) sia priva di ogni logica e coerenza scientifica.

Data la situazione emergenziale nella quale tutti i docenti precari si trovano, causata da atti amministrativi incoerenti e superficiali, chiediamo la pubblicazione delle consultazioni sociali che evidenzino il confronto, la cui esistenza è espressa con fermezza dalla sig.ra Palumbo, sui punteggi dei corsi, e chiediamo la riapertura delle Gps nel 2025 con contestuale rettifica delle tabelle di valutazione.

Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione, si augura buon lavoro.

6 settembre 2024

Gruppo Docenti Sostegno

Sostegno: i docenti replicano a Palumbo

ultima modifica: da