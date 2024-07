Dove si svolgeranno i corsi facilitati per la specializzazione del sostegno che il DL 71/2024 ha affidato all’INDIRE? In quali sedi? Mentre i corsi TFA per la specializzazione del sostegno agli alunni con disabilità, gestititi dalle università, si svolgono nelle rispettive sedi universitarie distribuite su tutto il territorio nazionale, l’INDIRE, invece, ha soltanto la sede di Firenze presso cui ospitare i corsi di formazione per specializzare i docenti destinatari dei percorsi facilitati. E i destinatari di questa formazione facilitata non sono pochi, perché si tratta, infatti, di migliaia di docenti che non potranno essere ospitati in quell’unica sede fiorentina, nemmeno a turni.

Il ministro Valditara ha parlato di 85mila docenti interessati, ma non è chiaro se quel dato comprenda anche gli 11mila docenti che hanno conseguito il titolo all’estero. In tal caso, i destinatari potrebbero essere circa 96mila.

Poiché quei dati non possono comprendere anche il numero dei docenti che hanno svolto il triennio richiesto nelle scuole paritarie, in quanto il sistema non registra per loro questa tipologia di servizio (dovranno autodichiararlo), il numero complessivo dei destinatari potrebbe superare complessivamente le 100mila unità.

La mancanza di sedi INDIRE sul territorio nazionale impone, pertanto, una unica soluzione: la formazione non potrà che svolgersi online.

In questo modo, però, non potranno esserci laboratori come nei corsi TFA né tirocini attivi.

Alla fine, come sta avvenendo spesso nelle selezioni del personale, anche per la soluzione “INDIRE” prevista dal DL 71/24 potrebbe avere maggiore peso soprattutto l’esperienza, anziché la competenza specialistica e approfondita (interventi riabilitativi compresi) delle diverse tipologie di disabilità.

Sostegno. Specializzazione INDIRE online per 100mila docenti precari

