Sostegno, TFA o corso Indire: cosa conviene?

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 15.10.2024.

Il TFA sostegno permette di conseguire la specializzazione nel sostegno. I famigerati corsi Indire permetteranno di conseguire lo stesso titolo ai docenti che da anni svolgono servizio sul sostegno. Che differenza c’è tra i due corsi?

Quanti CFU devo conseguire?

Il corso Indire sarà sicuramente meno impegnativo del corrispondente TFA. Il primo peserà 30 CFU contro i 60 del TFA. Non si conoscono le modalità di erogazione del corso Indire. Ovviamente se una parte, o tutte le lezioni Indire, avverranno online, il peso di questa modalità straordinaria di conseguimento della specializzazione dovrebbe rendere più semplice terminare questo percorso.

E i tempi?

Su questo punto, sui corsi Indire, si può dire ben poco. Quando partiranno? Bisognerebbe avere la sfera di cristallo per poter rispondere. L’unico dato certo è che dovrebbero partire entro la fine del prossimo anno solare… Gli annunci fatti finora non hanno avuto altro effetto che quello di confondere le acque.

Si potrà passare da un corso all’altro?

Chi ha già versato le quote per il TFA e sta iniziando a frequentare questo corso, e sta pensando di saltare al corso Indire deve considerare che perderà, al 99%, sia i soldi investiti che le ore svolte al TFA. Avete pagato per il TFA e vi erogano lezioni relative a questo corso… E d’altra parte se anche il TFA vi rilasciasse un’attestazione relativa ai CFU svolti, difficilmente questi potrebbero essere considerati dal corso Indire perché bisognerebbe avere risorse impegnate solo nel lavoro di conversione dei CFU. E non è un lavoro che l’Indire compie abitualmente…

