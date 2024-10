di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 16.10.2024.

Specializzazione sul sostegno, tutto sui percorsi organizzati dall’indire: tempi attuativi, offerta formativa, requisiti e costo.

Con il decreto 71, entrato in vigore a maggio 2024, diventa reale la proposta ministeriale di promuovere dei corsi di specializzazione sul sostegno da parte dell’INDIRE. Questo tuttavia avverrà in via straordinaria e transitoria.

Quando partiranno i corsi?

L’attivazione dei corsi dovrebbe essere prevista non prima del 2025. Ciò è dovuto al riordino dell’INDIRE, stabilito dal decreto 71/2024 e dalla successiva legge 106 del 29 luglio 2024, che ha nominato Francesco Verbano come commissario straordinario. Il suo compito sarà quello di elaborare, entro 90 giorni, il regolamento operativo dell’istituto.

Cosa prevede il corso di specializzazione?

I percorsi TFA organizzati dall’INDIRE, dalle università o in convenzione con l’INDIRE, prevedono il conseguimento di almeno 30 crediti formativi rispetto ai 60 previsti dai percorsi universitari autorizzati annualmente e gestiti dalle singole università.

Chi può partecipare?

Possono partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno promossi dall’INDIRE coloro che hanno:

svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;

. superato un percorso formativo sul sostegno all’estero, in attesa di riconoscimento

. pendente oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge;

Condizioni

Per quanto riguarda i docenti che hanno svolto tre anni di servizio sul sostegno possono iscriversi per il medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato. Per quanto riguarda i docenti che superato un percorso formativo sul sostegno all’estero, in attesa di riconoscimento e per coloro che hanno in corso un contenzioso possono iscriversi a condizione di rinunciare a ogni domanda di riconoscimento sul sostegno.

Regolamentazione dei percorsi INDIRE

Con Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il MUR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DECRETO 71/2024 dovranno essere definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità i contenuti dei percorsi, riferiti ai diversi gradi di istruzione, i costi massimi a carico dei corsisti le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l‘esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale.

