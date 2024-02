di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 19.2.2024.

Il Ministero ha informato con una comunicazione che le prove per la scuola dell’Infanzia e Primaria, sia per posto comune che per posto di sostegno si terranno nei giorni 11 e 12 Marzo. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10. Ogni candidato dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite il link: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/ all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” , , scegliendo il concorso di interesse e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Ulteriori informazioni sono reperibili al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-2023-scuola-dell-infanzia-e-primaria

Sempre con la stessa comunicazione il Ministro Valditara ha informato che le prove della secondaria partiranno dal giorno 13 Marzo e dureranno cinque giorni ad esclusione di sabato e domenica. Non è ancora disponibile il link per la secondaria su Portale Unico del reclutamento.

Gli USR dovranno, entro 15 giorni dalla prova pubblicare il calendario con abbinamento ai singoli candidati. Per comodità pubblichiamo i link degli Uffici Scolastici regionali: USR SITI

Stabilito il calendario delle prove concorsuali: le date

