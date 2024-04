TuttoscuolaNews, n. 1120 dell’8.4.2024.

Considerate le diverse classi di concorso STEM, in Lombardia c’è il maggior numero di posti a bando (quasi mille), per i quali è stimabile un numero di candidati ammessi all’orale di oltre 2.300 unità, e conseguente rapporto di un posto ogni 2,3 candidati (ovvero in media passerà un candidato ogni 2,3).

Rapporti favorevoli anche in Basilicata e Molise (un posto ogni 2,1 candidati), in Veneto (2,2) e in Friuli VG (2,3).

Ben altra situazione, invece, in Campania, dove la stima degli ammessi supera le 3.500 unità per complessivi 447 posti e un conseguente rapporto di un posto ogni 8 candidati.