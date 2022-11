Le date previste per emissioni e pagamenti degli stipendi NoiPA nel mese di novembre 2022 sono le seguenti:

Altre informazioni utili sullo stipendio del mese

Circola da qualche giorno l’informazione sull’emissione speciale NoiPA del bonus da 150 euro: sarà nella seconda parte del mese di novembre 2022, dopo il giorno 20, con un cedolino a parte. La data esatta è ancora da confermare ufficialmente. I beneficiari del bonus da 150 euro non saranno gli stessi del bonus da 200 euro.

La norma prevede che lo riceveranno in automatico solo i dipendenti con reddito di 20 mila euro (il precedente prevedeva un reddito sotto i 35 mila euro). L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (congedi ferie malattia). Alcuni hanno rilevato importi più bassi nel cedolino del mese. Il motivo lo abbiamo spiegato in questo articolo.

Le addizionali regionali e comunali sono presenti anche questo mese, mentre non ci saranno a dicembre. A dicembre , invece, ci sarà la tredicesima.

.

.

.

.

.

.

.

.

.