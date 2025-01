di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 28.1.2025.

Quando saranno visibili gli importi netti degli stipendi NoiPA di febbraio 2025 e come accedervi facilmente.

Gli importi degli stipendi NoiPA di febbraio 2025 sono fra i più attesi per i dipendenti pubblici. Questo perché a febbraio c’è il conguaglio fiscale e contributivo, che ogni anno incide in positivo o in negativo, in base a se il contribuente si trova a credito o a debito. E già in tanti si chiedono: quando sarà possibile visualizzare gli importi netti sul portale NoiPA?

Quando saranno visibili gli importi degli stipendi NoiPA di febbraio?

La visibilità degli importi netti degli stipendi NoiPA di febbraio 2025 è attesa secondo le consuete date, per cui tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Generalmente gli importi diventano visibili entro il primo giorno del mese, ma capita anche che anticipino di qualche giorno. I calcoli di febbraio però sono più complessi rispetto a quelli di altri mesi, per questo un anticipo della data di visibilità non è fra le ipotesi più probabili.

Il conguaglio

Il conguaglio fiscale e contributivo è il momento dell’allineamento tra quanto versato durante l’anno e quanto effettivamente dovuto. Da questa operazione ci possono essere due esiti:

Un credito fiscale , che si verifica quando l’imposta dovuta è inferiore alla somma delle ritenute già applicate nel corso dell’anno solare precedente.

, che si verifica quando l’imposta dovuta è inferiore alla somma delle ritenute già applicate nel corso dell’anno solare precedente. Un debito fiscale, si verifica quando l’imposta dovuta è superiore alla somma delle ritenute già applicate nel corso dell’anno precedente, e in questo caso, la ritenuta a conguaglio sarà presente nel cedolino.

Come verificare gli importi netti sul Portale NoiPA

Per consultare la propria busta paga sul portale NoiPA, è necessario seguire i passaggi riportati di seguito:

Accedere al portale ufficiale NoiPA. Collegarsi al sito web di NoiPA. Effettuare il login. Inserire le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o utilizzare la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Navigare alla sezione “Documenti disponibili”. Dopo l’accesso, selezionare la sezione dedicata e scaricare la busta paga relativa al mese di gennaio 2025. Controllare gli importi netti. Aprire il file PDF scaricato per verificare l’importo netto dello stipendio.

.

.

.

.

.

.

.

Stipendi NoiPA febbraio 2025: quando saranno visibili gli importi netti? ultima modifica: da