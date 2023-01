di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 2.1.2022.

Gli importi degli stipendi NoiPA relativi al mese di gennaio 2023 iniziano ad essere visibili online.

Stipendi NoiPa gennaio 2023: iniziano ad essere visibili online nella sezione ‘Consultazione pagamenti’ gli importi. Dato che il caricamento è progressivo, per alcuni potrebbe passare ancora qualche ora prima di poter consultare l’importo del proprio stipendio, accedendo con le proprie credenziali, sulla piattaforma NoiPA.

Stipendi NoiPa gennaio 2023, l’importo è visibile online

Ciascun amministrato potrà accedere alla sezione ‘Consultazione pagamenti‘ per verificare l’importo del proprio stipendio: come al solito, il cedolino stipendiale sarà disponibile soltanto alcuni giorni prima dell’accredito effettivo dell’importo. In questo mese, per il personale scolastico, sarà incluso l’aumento previsto dal rinnovo del CCNL scuola.

Ancora incerto se sarà presente anche l’esonero contributivo derivante dal taglio del cuneo fiscale.

La notizia non riguarda i supplenti brevi, per cui l’iter di pagamento è diverso, ma il personale di ruolo e i supplenti annuali e al 30/6. Per comprendere meglio la situazione dei pagamenti NoiPA dei supplenti brevi, puoi leggere intervista in cui Duilio Mazzotti spiega come avviene.

. . . . . . . . . . . . . .

Stipendi NoiPA gennaio 2023, gli importi iniziano ad essere visibili online

ultima modifica: da