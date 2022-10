Nelle prossime ore anche per docenti e ATA sarà possibile visualizzare l’importo degli stipendi Noipa di Ottobre 2022, grazie al servizio Consultazione Pagamenti sul portale. Gli importi generalmente sono sempre visibili a cavallo tra la fine del mese precedente e l’inizio del mese in corso. In molti continuano a porre una domanda: sarà presente anche il bonus da 150 euro, previsto dal Decreto Aiuti Ter? La risposta è no, e il motivo è semplice.

Stipendi NoiPA ottobre e bonus 150 euro

Il bonus 150 euro non sarà presente certamente nello stipendio NoiPA di ottobre 2022, perché il Decreto Aiuti Ter prevede che venga pagato con lo stipendio di novembre. Docenti e ATA, rientrando fra i dipendenti pubblici, non dovranno presentare domanda. Il Bonus sarà erogato in automatico.

Resta solo da chiarire definitivamente se anche questa volta saranno esonerati dalla presentazione dell’autodichiarazione, così come avvenuto per il bonus da 200 euro. Ma si pensa di sì. Inoltre, a ricevere il bonus, in ogni caso, saranno solo coloro che rispettano i requisiti imposti dalla norma.

Consultazione pagamenti

Quale percorso seguire per visualizzare l’importo dello stipendio? Nella pagina Self Service, nella sezione Altri Servizi NoiPa si può cliccare su Consultazione pagamenti. E’ da qui che è possibile visualizzare l’importo netto dell’ultimo cedolino mensile, dal momento in cui viene reso disponibile. Da quanto lo visualizzano i primi utenti, possono passare fino a 48 ore prima che lo visualizzino tutti.

Nei prossimi giorni pubblicheremo il calendario del mese.