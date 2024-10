Stipendi scuola, aumento effettivo di 180 euro

Pubblicato il Rapporto semestrale Aran: stipendi dipendenti pubblici, per Istruzione e Ricerca aumento effettivo di 180 euro.

Pubblicato dall’Aran il nuovo Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti aggiornato con i dati disponibili al 16 settembre 2024. L’Aran evidenzia che gli incrementi effettivamente verificatisi non collimano del tutto con quelli previsti nei vari CCNL.

“A fronte di un incremento atteso nei due bienni delle retribuzioni di fatto, dovuto alle sole risorse previste per i rinnovi contrattuali, stimabile in 191 euro/mese per 13 mensilità nel comparto Funzioni centrali, l’incremento effettivamente registrato ex post è stato di 406 euro; per le Funzioni locali, a fronte di un incremento da CCNL di 176 euro, si è registrato un incremento effettivo di 205; per Sanità, incremento CCNL 186 euro, incremento effettivo 210 euro; per Istruzione e ricerca, incremento CCNL 175 euro, incremento effettivo 180” spiega l’Aran.

Per il triennio 2016-18 l’Aran osserva uno slittamento salariale nel comparto Istruzione e ricerca, in cui la componente largamente prevalente è quella del personale della Scuola. “Questo dato è spiegabile alla luce dei provvedimenti normativi che, nel periodo in esame, hanno destinato al personale della Scuola specifiche risorse aggiuntive al cosiddetto Fondo per l’offerta formativa (legge n. 197/2015 e legge di bilancio per il 2018). A conferma di ciò, i dati di maggior dettaglio del conto annuale rivelano, infatti, un aumento per lo più concentrato sulle voci di salario accessorio”.

Per il triennio 2019-21 nel comparto Istruzione e ricerca l’Agenzia spiega che la minor crescita delle retribuzioni di fatto rispetto alle contrattuali va ricollegato anche al rilevante aumento occupazionale del comparto ed al conseguente effetto di sostituzione di personale anziano, collocato nelle fasce più alte del sistema classi e scatti, con personale più giovane, entrato nelle fasce più basse.

.

.

.

.

.

.

.

Stipendi scuola, aumento effettivo di 180 euro

ultima modifica: da