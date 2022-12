di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 30.11.2022.

Dal 4 ottobre è di nuovo possibile variare in autonomia l’IBAN su cui verrà versato lo stipendio sul portale NoiPA.

Nuova versione del servizio “Gestione Modalità di riscossione”

Il servizio “Gestione Modalità di riscossione” disponibile nella sezione “Servizi Stipendiali” dell’area personale del portale NoiPA è stato rinnovato nella grafica e soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Cosa vuol dire? Che è stato introdotto un sistema che permette di verificare in tempo reale che il codice fiscale dell’utente che sta effettuando la variazione sia intestatario o cointestatario dell’IBAN inserito.

Perq questo non è possibile per ora inserire come modalità di pagamento un libretto postale smart o IBAN esteri.

Guida per modificare l’IBAN

NoiPA ha anche provveduto a pubblicare una guida per il cambio dell’IBAN disponibile a questo link. La procedura prevede che per poter modificare la modalità di pagamento sia necessario abilitare il sistema al codice OTP (per cui dovreste avere sullo smartphone l’app NoiPA).

