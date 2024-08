InfoDocenti.it, 21.8.2024.

Nel suo ultimo libro (La scuola dei talenti), il ministro dell’Istruzione Valditara si avventura in una rivendicazione del proprio operato che avrebbe portato a un sostanzioso miglioramento delle retribuzioni degli insegnanti delle scuole italiane. Ma è proprio così?

L’atto di indirizzo

Nel mese di luglio, il Ministro dell’Istruzione Valditara ha convocato un incontro con le organizzazioni sindacali per illustrare la bozza dell’Atto d’indirizzo sul Contratto scuola 2022-2024. Questo è il commento del coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti

Per il triennio di riferimento del contratto (2022-24), “si parla di un incremento di risorse del 5,8%, che sembra tanto rispetto al contratto presente, ma in realtà parliamo di un triennio dove abbiamo avuto un’inflazione. I conti variano sull’inflazione come è ben noto, però nessuno scende sotto il 18%, a seconda che la calcoli l’Istat o qualche altro ente, addirittura vanno attorno al 19%. Allora se noi abbiamo avuto un’inflazione del 19% e tu mi dai un aumento scarso del 6%, vuol dire che chi lavora nella scuola va in perdita rispetto al proprio potere d’acquisto, è semplicemente drammatica la situazione. In altri paesi europei, perché l’inflazione ce l’hanno anche loro, gli aumenti sono stati molto più sostanziosi in tutti i contratti”.

Quali aumenti sarebbero necessari?

“Servirebbe almeno il doppio per arrivare ad una cosa decorosa perché poi la politica cosa ti risponde? Due cose: primo, che i soldi non ci sono; secondo, che hanno già dato attraverso altri provvedimenti, tipo quello del cuneo fiscale, che dà dagli 80 ai 120 euro a persona, però come ben sappiamo intanto è una misura temporanea. Ho fatto presente al Ministro Valditara, che non è uguale per tutti, perché il cuneo fiscale funziona fino a 35.000 euro. Se uno guadagna 35.001 euro perde tutto, non ha più niente. Ho fatto presente il paradosso, vediamo un insegnante anziano che ha 33.000 euro di reddito, fa 3.000 euro di fondo di istituto e di attività accessoria, a quel punto perde 2.500 euro di cuneo fiscale, quindi ha lavorato per niente, praticamente”.

