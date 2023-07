Stipendi scuola, per la Gilda non c’è da sorridere

Nella scuola, invece di portare gli stipendi alle medie europee, oggi superiori del 30% a quelle dei nostri docenti e Ata, raddoppiano i precari. A sottolinearlo è, a ridosso della due-giorni (12 e 13 luglio ) che dovrebbe portare Aran e sindacati alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale 2019/21, dopo il via libera della parte economica (ma non tutta) di fine 2022. Per la parte normativa vi sono ancora alcuni aspetti da chiarire e i due giorni di confronto si prospettano intensi, mentre per la parte economica i 100 euro medi dello scorso dicembre andranno integrati con altri 10-20 euro.