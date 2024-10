di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 24.10.2024.

Come tutti i sindacalisti siamo preoccupati per i ritardi nei pagamenti degli stipendi che quest’anno riguardano purtroppo anche i docenti che sono stati confermati in ruolo. Oggi scrivo su Infodocenti – oltre che sul blog della Gilda – per chiarire un aspetto che potrebbe interessare diversi docenti.

Invio telematico del contratto

Una nostra iscritta che non ha ancora ricevuto alcuno stipendio ha ricevuto come risposta dalla competente ragioneria dello Stato che non è stato possibile finora procedere a pagamenti perché non ha ancora ricevuto la copia telematica del contratto.

La scuola di servizio ha provveduto solo ad inviare una copia scannerizzata del contratto, ma questo passaggio non è stato considerato sufficiente.

E allora?

Per molti docenti il problema potrebbe essere lo stesso. In ogni caso se ci sono dei ritardi nei pagamenti, oltre a sollecitare la scuola di servizio vi consigliamo di contattare via mail (bisogna allegare un documento scannerizzato) o via telefono la ragioneria territoriale competente – ovvero la ragioneria della provincia della mia scuola di servizio -, perché sono loro che mensilmente processano gli stipendi di tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Per cercare i recapiti basta scrivere qualcosa come “Ragioneria generale provincia di … (e ovviamente scrivere la provincia in cui si lavora)”.

