Stipendio luglio: non c’è il bonus di 200 €

A quanto ci risulta la verifica dal portale di NoiPA lo stipendio di luglio 2022 sembra essere lo stesso dei mesi precedenti, anche per chi ha un rettato inferiore ai 35mila €.

Ipotizziamo che il tutto sia dovuto ai ritardi (ormai strutturali in questi casi) dell’amministrazione e confidiamo che sarà calcolato nella rata del prossimo mese.

Per la precisione ricordiamo che la data di accredito dello stipendio per il personale scolastico a tempo indeterminato, è prevista per venerdì 22 luglio. A ridosso del pagamento anche il cedolino dovrebbe essere visibile nell’area personale di NoiPA.

Il bonus 200 euro sarà riconosciuto in modo automatico: per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze non serve l’autodichiarazione.