di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 29.11.2024.

Stipendio scuola dicembre 2024, iniziata la pubblicazione dei cedolini con tredicesima e bonus Natale.

È stata avviata la pubblicazione dei cedolini relativi allo stipendio di dicembre 2024, comprensiva della tredicesima mensilità, per i dipendenti del Comparto Istruzione (personale di ruolo e con contratto annuale). La pubblicazione si concluderà entro lunedì 1° dicembre.

L’accredito dello stipendio per i docenti e ATA di ruolo o con contratto al 30 giugno o al 31 agosto 2025 è previsto per venerdì 13 dicembre 2024.

In pagamento, ci sarà anche il Bonus Natale. NoiPA infatti ha fatto sapere che iI Bonus, del valore massimo di 100 euro, previa verifica del limite di reddito ad oggi noto al sistema, sarà accreditato nel cedolino di dicembre insieme alla tredicesima mensilità.

I dipendenti aventi diritto all’indennità, ma che non hanno presentato richiesta entro il 22 novembre, potranno comunque usufruire del Bonus Natale attraverso la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

Eventuali importi non dovuti saranno recuperati in sede di conguaglio fiscale con il cedolino di febbraio o in sede di dichiarazione dei redditi, ad esempio per dipendenti cessati dal servizio.

Per i supplenti brevi, invece, il calendario delle emissioni per dicembre 2024 non è ancora noto.

.

.

.

.

.

..

Stipendio scuola dicembre 2024, i cedolini con tredicesima e bonus Natale ultima modifica: da