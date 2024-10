Stipendio supplenti brevi: quando arriva

L’emissione speciale per il pagamento dello stipendio dei supplenti brevi dovrebbe essere prevista anche a ottobre secondo le nuove indicazioni che il ministero ha inviato alle segreterie.

L’emissione speciale di ottobre 2024 permetterà il pagamento dello stipendio degli insegnanti supplenti brevi e saltuari della scuola che però lo ricevono sempre in ritardo rispetto ai colleghi di ruolo o con contratto annuale che a breve potranno già visualizzare il cedolino di ottobre.

Dal ministero, infatti, è arrivata una nota diretta alle segreterie per la gestione dei pagamenti delle supplenze tramite l’emissione speciale al fine di accelerare le tempistiche. Ma quando arriva il pagamento dello stipendio con l’emissione speciale di ottobre?

Le emissioni in un mese solitamente sono due e i docenti possono controllare in autonomia se e quali ratei stipendiali vi rientrano accedendo all’area riservata della piattaforma NoiPa.

Vediamo nel dettaglio quando dovrebbe essere prevista l’emissione speciale di ottobre, le novità e come controllare in autonomia.

Emissione speciale ottobre 2024 supplenti brevi: quando arriva lo stipendio

Lo stipendio dei supplenti brevi o saltuari della scuola potrebbe arrivare con un’emissione speciale a ottobre. Le emissioni potrebbero essere due:

una intorno al 18 ottobre ;

; una intorno alla data di emissione ordinaria che è quasi sempre il 23.

Per coloro i cui ratei stipendiali rientrano nell’emissione speciale del 18 di ottobre, giorno più giorno meno, il pagamento dovrebbe avvenire presumibilmente il giorno 28. Tra la data di emissione e quella di esigibilità, infatti, passano solitamente dieci giorni.

Accade spesso che i docenti, i supplenti brevi e saltuari della scuola per la precisione, debbano attendere settimane se non addirittura mesi per ricevere il pagamento del servizio prestato. Le supplenze brevi sono quelle assegnate da Graduatorie di istituto.

Il ministero, per ovviare alle lunghe attese dello scorso anno scolastico e dei precedenti, lo scorso 30 settembre ha inviato una nota alle istituzioni scolastiche. Si legge nella nota n.36704 quanto segue:

Con l’obiettivo di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il Dsga e il Ds, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi entro tre giorni lavorativi dalla conclusione della mensilità di riferimento e, tramite Sidi, effettuano l’autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPa mediante Sidi.

E aggiunge:

Il processo si conclude con il pagamento da parte di NoiPa del rateo stipendiale, autorizzato dal Dsga e dal Ds, tramite il Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato. Questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato delle singole rate autorizzate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli Pos dell’Istituzione scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Stando alla nota ministeriale i docenti supplenti brevi e saltuari della scuola dovrebbero attendere al massimo 30 giorni per ottenere l’emissione speciale per il pagamento dello stipendio. Vediamo come controllare se è presente quella di ottobre.

Emissione speciale ottobre 2024 supplenti brevi: come controllare

I docenti con incarico di supplenza breve possono controllare in autonomia se il rateo stipendiale che attendono è stato autorizzato con l’emissione speciale di ottobre. Essi devono accedere all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cie e Cns. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata i supplenti brevi devono seguire un percorso che permetta loro, all’interno della piattaforma, di accedere alle informazioni desiderate. Per vedere se è presente l’emissione speciale di ottobre i docenti devono:

cliccare su “Servizi”;

ancora cliccare su “Servizi stipendiali”;

andare alla voce “Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Selezionando l’anno 2024 i docenti dovrebbero poter visionare la dicitura “Emissione speciale supplenti brevi” con il mese di competenza e quello di emissione che differiscono, oltre all’importo e allo stato che dovrà portare la dicitura “Autorizzato pagamento” che compare successivamente a “Elaborato”. La dicitura di “Autorizzato pagamento” potrebbe garantire a molti lo stipendio nell’ultima settimana di ottobre. Quando arriva il pagamento dello stipendio lo stato passa a “Liquidato” con la relativa data di esigibilità.

Stipendio supplenti brevi: quando arriva

