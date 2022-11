di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 22.11.2022.

Una nostra lettrice ci chiede se può continuare la sua supplenza da graduatoria di Istituto, rinunciando alla nomina da GPS arrivata alla nona convocazione. In caso di rinuncia da GPS, per continuare la supplenza già in atto da GI, quale saranno le sanzioni per la docente?

Nessuna sanzione di esclusione dalle GPS se c’è in atto una supplenza da GI

Bisogna specificare che il docente già con nomina da graduatoria di istituto su una supplenza che vorrebbe portare a termine fino alla scadenza, non è obbligato ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente. In buona sostanza il docente che si trova impegnato in una supplenza da graduatoria di Istituto, se decidesse di continuare tale supplenza, rifiutando quindi la nomina da GPS, non riceverebbe nessuna sanzione di esclusione dalle graduatorie provinciali.

Norma di riferimento

A specificare quanto suddetto è l’art.14, comma 3. dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022, che nel dettaglio dispone: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.

Supplenza docenti in atto da GI, la rinuncia da GPS non è sanzionabile

