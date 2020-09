In merito alla circolare, il Ministero dell’Istruzione dovrà chiarire anche la questione riguardante il rifiuto, da parte di un aspirante supplente, di un incarico conferito da ‘graduatorie incrociate‘ per posti di sostegno.

Rifiuto supplenza su posto sostegno conferita da ‘graduatorie incrociate’

Infatti, l’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 prevede una nuova normativa per la procedura di assegnazione delle supplenze dei posti di sostegno, dopo il consueto scorrimento delle graduatorie utili allo specifico posto (elenchi sostegno Gae e GPS sostegno prima e seconda fascia).

È stato previsto, infatti, che le supplenze per i posti di sostegno siano conferite procedendo all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione attraverso un nuovo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento di posto comune del medesimo grado e, in subordine, delle Graduatorie Provinciali del grado relativo dove i candidati sono ordinati, per la scuola secondaria, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio se inseriti in più classi di concorso.