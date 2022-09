La tabella.

A conti fatti le complesse procedure per le immissioni in ruolo non hanno prodotto il risultato atteso: secondo i dati riportati da Flc-Cgil, ripresi da quelli ufficiali del Ministero, su 94.130 cattedre disponibili per i contratti a tempo indeterminato ne sono state coperte 41.359, meno della metà.

Va poi detto che il dato sulle immissioni in ruolo è molto variegato e non uniforme a livello nazionale. Come al solito emergono differenze importanti fra le regioni del nord e quelle del sud.

Elaborando i numeri il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, ha calcolato le percentuali delle cattedre coperte, regione per regione.

REGIONE Assunzioni Posti disponibili % Abruzzo 998 1.254 79,6 Basilicata 171 626 27,3 Calabria 1.144 2.120 54,0 Campania 3.076 4.926 62,4 Emilia Romagna 3.146 7.717 40,8 Friuli Venezia Giulia 1.480 2.248 65,8 Lazio 5.771 9.549 60,4 Liguria 1.292 3.078 42,0 Lombardia 6.314 22.177 28,5 Marche 1.027 2.009 51,1 Molise 194 298 65,1 Piemonte 2.963 9.300 31,9 Puglia 4.133 5.015 82,4 Sardegna 993 2.706 36,7 Sicilia 2.078 3.654 56,9 Toscana 2.868 6.397 44,8 Umbria 797 1.136 70,2 Veneto 2.914 9.920 29,4 Totale 41.359 94.130 43,9

Cosa si deduce dalla tabella? Che le regioni con le percentuali più basse di immissioni in ruolo potrebbero essere anche quelle con maggiore richiesta di docenti dal canale della domanda di Messa a disposizione, comunemente detta Mad. Insomma, come sempre, nei territori che faticano a trovare la disponibilità di docenti stabili il ricorso alle supplenze diventa massiccio, anche da Mad. Vedi il caso del Veneto e della Lombardia, in cui segnaliamo rispettivamente il 29,4% e il 28,5% di cattedre coperte da docenti entrati in ruolo (sul totale dei posti disponibili per i contratti a tempo indeterminato).

