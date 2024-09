La “caccia” al supplente è aperta, ma come in passato risulta tutt’altro che agevole: le graduatorie (GaE e Gps) evidentemente non bastano più, soprattutto per determinate classi di concorso, e anche le graduatorie d’Istituto non sembrano essere efficaci. L’ultima spiaggia è quella degli “interpelli”, che da quest’anno sostituiscono le Mad.

Come abbiamo avuto modo di scrivere, in caso di esaurimento delle GPS e delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico può pubblicare sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi deve essere inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.

Sono i cosiddetti interpelli, introdotti con l’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, con oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

La diretta della Tecnica risponde live in collegamento con le regioni

Della situazione delle regioni (Nord, Centro e Sud) parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live oggi, venerdì 20 settembre, alle ore 16,00. Ci collegheremo con alcune sedi sindacali regionali per capire la situazione relativa alle nomine da Gps e graduatorie d’istituto e gli interpelli. Ospiti Raffaella Soldà (direzione nazionale Gilda e Gilda Venezia), Michele Sorge (Cisl Scuola Lazio) e Vito Fumai (segretario generale Flc Cgil Puglia). Modera il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.