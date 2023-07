di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 19.7.2023.

Nelle 150 preferenze non andranno inserite necessariamente le stesse scuole scelte per le graduatorie d’istituto.

Tra i dubbi che sorgono tra gli aspiranti alle prese in questi giorni con la compilazione della domanda riguardante la scelta delle 150 preferenze c’è anche quello delle scuole. Molti infatti si chiedono se sono obbligati a inserire nell’istanza anche gli istituiti scolastici scelti nel 2022 ai fini delle supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto, e se la mancata scelta possa avere ripercussioni su queste ultime graduatorie. Nel frattempo ricordiamo che la compilazione delle 150 preferenze è stata aperta lo scorso 17 luglio e si chiuderà il 31 luglio 2023. Cerchiamo ora di fare chiarezza.

Gps e graduatorie d’istituto

Occorre ribadire che Gps e graduatorie d’istituto sono elenchi diversi, adibiti anche a funzioni differenti. Le Gps permettono infatti di ottenere incarichi di supplenza al 30 giugno e al 31 agosto da parte degli uffici scolastici provinciali. Invece dalle graduatorie d’istituto è possibile conseguire solo supplenze brevi e saltuarie a seguito di convocazione da parte degli istituti scolastici.

Trattandosi quindi di graduatorie diverse anche la scelta delle scuole non influisce. Se quindi in sede di compilazione dell’istanza dedicata alle 150 preferenze non si dovessero inserire le scuole delle graduatorie d’istituto questo non andrà ad inficiare l’ottenimento delle supplenze brevi in quegli istituti scolastici non inseriti. Questo perchè le 150 preferenze servono solo ed esclusivamente per ricevere incarichi dalle Gps.

Nessun obbligo quindi di confermare le scuole delle graduatorie d’istituto e nessuna conseguenza qualora non lo si facesse. Ovvio che inserire il maggior numero possibile di preferenze nell’istanza che si sta compilando in questi giorni permetterà di avere maggiori possibilità di ottenere una nomina annuale dalle Gps.

