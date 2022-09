Supplenze brevi, con le Mad situazioni paradossali

dalla Gilda degli insegnanti, 21.9.2022.

Scuole in difficoltà nel coprire i posti vacanti, docenti titolati ma disoccupati, continuità didattica negata agli studenti.

Scuole in difficoltà nel coprire con le supplenze brevi i posti rimasti vacanti, docenti disoccupati nonostante siano titolati, alunni ai quali non viene garantita la continuità didattica. A rilevarlo è la Gilda degli Insegnanti, che punta l’indice contro l’ordinanza ministeriale che limita la possibilità di presentare la domanda di messa a disposizione per le supplenze (Mad) soltanto a chi non è inserito in alcuna graduatoria di qualsiasi provincia.

Tutti i docenti, pur inseriti nelle Gps e nelle graduatorie di istituto in posizioni utili per aspirare a una supplenza anche annuale, – spiega la Gilda – non hanno ottenuto un incarico perché, a causa della mancata pubblicazione ad agosto del quadro completo di tutti i posti disponibili, nella domanda non hanno indicato alcune sedi, rimanendo così senza cattedra. Secondo le nuove disposizioni ministeriali, questi docenti non possono neanche presentare la domanda di messa a disposizione in altra provincia.

Si tratta di un’ulteriore dimostrazione di come il sistema di reclutamento sia completamente ingessato, – commenta la Gilda – una situazione che nelle scuole sta provocando notevoli disagi anche considerate le assenze causa Covid.

Storicamente, la cosiddetta Mad era una semplice domanda rivolta ai capi di istituto e volerla regolamentare a ogni costo – conclude la Gilda – non ha fatto altro che aggravare la situazione.