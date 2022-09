di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 28.9.2022.

Secondo le disposizioni impartite dall’O.M. 112 del 6 maggio 2022 i dirigenti scolastici, nei casi in cui rimangano spezzoni orari che non sia stato possibile assegnare, e per ogni altra necessità emergente nell’istituzione, dovranno provvedere all’assunzione di supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.

Graduatorie d’istituto

Le graduatorie d’istituto sono articolate in tre fasce così costituite:

la prima fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda d’inserimento nelle GPS;

la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda d’inserimento nelle GPS.

Come sono contattati i supplenti

Secondo le disposizioni ministeriali i docenti non di ruolo inseriti nelle suddette graduatorie d’istituto occupati parzialmente o inoccupati, saranno contattati dai dirigenti scolastici attraverso la procedura informatica.

Contenuti della comunicazione

La comunicazione riguardante la proposta di assunzione deve contenere:

la data d’inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni d’impegno;

complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni d’impegno; il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;

tassativamente alla convocazione; le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Disponibilità

Le istituzioni scolastiche dopo aver accertato la disponibilità, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa.

Tempi previsti per la convocazione

Per la convocazione dei supplenti le scuole dovranno rispettare i seguenti tempi:

per le supplenze pari o superiori a 30 giorni , la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante;

, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un almeno rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante; per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.

Comunicazione multipla

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve contenere, oltre all’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati, la data in cui sarà assegnata la supplenza.

Individuazione del supplente

Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva. Per la scuola dell’infanzia e primaria per le supplenze fino a 10 giorni i tempi sono brevissimi e con immediata presa di servizio.

Accettazione della supplenza

Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante,comunicano al sistema informativo i dati riguardanti la supplenza stessa, al fine di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.

Stipula del contratto

Il dirigente scolastico, dopo aver verificato la veridicità di quanto dichiarato nella domanda d’inserimento o aggiornamento delle graduatorie, procede alla stipula del contratto di lavoro che costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.

.

.

.

.

.

.

.

Supplenze brevi e temporanee. Quale procedura va seguita? ultima modifica: da