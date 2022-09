di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 25.9.2022.

Supplenze da GPS 2022/23, continua il caos tra errori nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contratti annullati.

daper l’anno scolastico, continua il caos riguardante il conferimento delle supplenze da. Il quotidiano ‘Il Messaggero’ di oggi, domenica 25 settembre 2022, segnala quanto sta avvenendo in diverse scuole del Lazio (e non solo): infatti, succede cheche hanno sottoscritto unpossa ‘saltare’ per colpa degli errori contenuti nelle

Come riportato da ‘Il Messaggero’, a causa di errori nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ‘i docenti freschi di nomina devono andar via ed essere sostituiti da chi ha il punteggio corretto. Chi perde la cattedra appena ottenuta andrà in un’altra scuola, nel migliore dei casi, ma potrebbe anche non avere nuovi incarichi’.

Cristina Cottarelli (ANP): ‘Mai successa una cosa così, siamo senza parole’

La presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, Cristina Cottarelli, spiega quanto sta accadendo: ‘Il mondo dei dirigenti di Roma e Provincia è in agitazione per gli errori di assegnazione riguardo alle graduatorie. C’è sconcerto assoluto da parte di tutti i dirigenti che ora si trovano a chiudere dei contratti dopo due settimane, quando invece si trattava di contratti annuali, e dover fare contratti nuovi, oltre al cambio di docenti per gli alunni di sostegno.