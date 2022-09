di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 16.9.2022.

Una delle tante domande di questi giorni, riguarda la possibilità di lasciare una supplenza breve: si può lasciare per una alla fine delle lezioni?

Quando si può lasciare una supplenza breve?

Le supplenze brevi vengono date esclusivamente dalle graduatorie d’istituto e si possono lasciare solo per una cattedra da GPS, oppure per una cattedra da GI al 30/6 o al 31/8.

Per scadenza inferiori a quelle indicate non si può fare il salto di cattedra.

Ricordiamo anche che non si può nemmeno lasciare uno spezzone a breve per una cattedra completa sempre a breve.

