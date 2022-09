di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.9.2022.

L’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022, tra le diverse norme sugli incarichi e supplenze da GaE e GPS, regola anche con precisione le convocazioni telematiche da Graduatorie di Istituto per le supplenze brevi.

La convocazione della scuola

Le scuole convocano, esprimendo un elenco specifico di aspiranti, sol quelli che si trovano in una situazione di parzialmente occupati o di inoccupati.

Bisogna specificare che per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore. L’accettazione viene acquisita telematicamente con risposta dell’interessato, a quel punto viene fissato il termine per la presa di servizio, vi sono altre 24 ore per effettuarla. È necessario sottolineare che per le supplenze inferiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve avvenire con un preavviso di almeno 12 ore.

Contenuto della convocazione

È importante evidenziare che la convocazione di una supplenza deve avere obbligatoriamente la data di inizio e di fine della supplenza, l’orario settimanale di servizio. Nella convocazione deve comparire scritto il giorno e l’ora entro cui deve pervenire, pena l’esclusione dalla supplenza, il riscontro alla convocazione. Nella convocazione devono essere presenti i contatti della scuola per eventuali precisazioni o comunicazioni sulla supplenza.

Se la convocazione è stata inviata a più aspiranti, nella formulazione della stessa deve esserci l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati e la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

Supplenze da Graduatorie di Istituto, ecco come sono regolate le convocazioni

