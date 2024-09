Informazione scuola, 19.9.2024.

Dalle convocazioni via email al preavviso: le ultime novità su come vengono conferite le supplenze dalle graduatorie d’istituto.

Quando le Graduatorie provinciali per le supplenze sono esaurite o non sufficienti a coprire tutti i posti vacanti, i dirigenti scolastici possono attingere candidati dalle graduatorie interne di istituto. Vediamo come avviene il processo di conferimento di queste supplenze e quali norme rispettare.

Le graduatorie d’istituto contengono gli aspiranti presenti nelle GPS che hanno scelto quella specifica scuola tra le 20 inserite. I punteggi sono gli stessi delle graduatorie provinciali. Vengono utilizzati per supplenze temporanee, annuali in caso di esaurimento GPS e per posti disponibili dopo il 31 dicembre.

Reclutamento del personale docente

I dirigenti convocano via email solo chi è disoccupato o può completare l’orario. Per supplenze oltre 30 giorni è previsto un preavviso di 24 ore, mentre per quelle più brevi di almeno 12 ore.

La richiesta di disponibilità indica dati di inizio e fine supplenza, orario settimanale, scadenza risposta e ordine graduatoria. Assegnata la cattedra, chi è stato contattato ma non ha ricevuto l’incarico è libero da obblighi.

Queste le ultime novità sulle procedure di reclutamento dalle graduatorie d’istituto secondo la nuova OM 112.

Un chiarimento utile per aspiranti e dirigenti scolastici.

