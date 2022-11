Obiettivo scuola, 3.11.2022.

Per le convocazioni provenienti dalle Graduatorie d’istituto, le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura prevista dall’art. 13 dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022.

Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente Ordinanza;

b) totalmente inoccupati.

PROCEDURA INFORMATIZZATA