Supplenze docenti ruolo, addio agli spezzoni

Supplenze docenti ruolo: dal prossimo anno si può accettare solo posto intero.

Il docente di ruolo ha facoltà di accettare supplenze al 30/06 o al 31/08 solo su posto intero. Rispetto alla precedente disposizione contrattuale (art. 36 CCNL 2007), l’articolo 47 del CCNL 2019/21 ha esplicitamente previsto che il docente di ruolo possa accettare soltanto supplenze su posto intero.

Le supplenze a tempo determinato

Questo vuol dire che per i docenti a tempo indeterminato, la richiesta dello spezzone è inutile, in quanto la supplenza deve essere su posto intero.

Il docente di ruolo ha la possibilità di accettare supplenze a tempo determinato, secondo le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/21. Le supplenze vengono assegnate in base all’articolo 47 del contratto, che prevede:

Il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero fino al 31/08 o al 30/06.

Le supplenze possono essere accettate anche in un diverso grado di istruzione o per un’altra classe di concorso.

Il docente di ruolo che ottiene la supplenza mantiene la titolarità della sede senza assegni per tre anni scolastici, e il periodo di tre anni ricomincia in caso di nuova assegnazione di sede.

L’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato, comprese le ferie.

Aspettativa non retribuita

L’accettazione della supplenza richiede un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico.

Inoltre, il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato fino a quando non ha superato questo periodo di formazione e prova.

In sintesi, per ottenere supplenze da GPS, il docente di ruolo deve indicare preferibilmente la disponibilità per supplenze su posto intero fino al 31/08 o al 30/06 e specificare eventuali preferenze riguardanti il grado di istruzione o la classe di concorso. È inoltre necessario aver superato il periodo di formazione e prova per poter accettare tali incarichi.

Supplenze docenti ruolo, addio agli spezzoni

