Supplenze fino all’avente diritto: le nuove regole

Il contesto normativo

L’articolo 14-bis del decreto-legge 71/2024, convertito in legge n. 106/2024, stabilisce che i posti vacanti destinati ai vincitori di concorso siano resi indisponibili per altre assegnazioni fino alla nomina definitiva. Tuttavia, nelle more dell’individuazione dei vincitori, tali posti possono essere coperti con supplenze temporanee. I dirigenti scolastici, utilizzando le graduatorie d’istituto, stipulano contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa, limitandone la durata al 31 dicembre 2024.

Questa misura ha l’obiettivo di allineare il sistema scolastico agli obiettivi assunzionali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), garantendo al contempo un minimo di stabilità per l’anno scolastico in corso.

La nuova disposizione per il 2025

Il Ministero ha recentemente pubblicato un’errata corrige che integra le indicazioni già fornite. I contratti di supplenza per i posti coperti in attesa dell’avente diritto potranno essere prorogati anche oltre il 31 dicembre 2024, ma con alcune condizioni. In particolare:

La data di inizio del nuovo contratto è fissata al 1° gennaio 2025 .

. La data di fine non può superare il 30 giugno 2025.

Questa proroga mira a tutelare la continuità didattica, soprattutto nei casi in cui non sia ancora stato individuato un vincitore di concorso.

La gestione amministrativa dei contratti

Per facilitare la gestione di questi contratti, il Ministero ha implementato una nuova funzionalità nel sistema di “Gestione giuridica e retributiva contratti scuola”. Attraverso il prospetto R-1, i dirigenti scolastici potranno selezionare una specifica caratterizzazione per i contratti N11 del personale docente, denominata “Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24”.

Questa caratterizzazione:

È obbligatoria per i contratti stipulati ai sensi del decreto-legge 71/2024.

Permette una gestione automatizzata dei vincoli normativi relativi alle date di inizio e fine contratto.

Impatto sulle scuole e sui docenti

Le nuove regole sulle supplenze in attesa dell’avente diritto rispondono alla necessità di assicurare la presenza di docenti nelle aule senza interrompere il processo educativo. Tuttavia, alcune criticità rimangono:

Tempi di attesa per le nomine definitive : Le procedure concorsuali potrebbero subire ritardi, rendendo necessario il prolungamento delle supplenze.

: Le procedure concorsuali potrebbero subire ritardi, rendendo necessario il prolungamento delle supplenze. Incertezza per i supplenti : I docenti con contratti a tempo determinato non hanno garanzie di continuità oltre il termine massimo del 30 giugno 2025.

: I docenti con contratti a tempo determinato non hanno garanzie di continuità oltre il termine massimo del 30 giugno 2025. Carico amministrativo: Gli uffici scolastici devono affrontare un incremento della complessità nella gestione dei contratti.

Il problema: l' alto volume di contratti

Le nuove disposizioni rappresentano un passo avanti nel bilanciamento tra il rispetto delle norme e la necessità di garantire continuità didattica. Tuttavia, la loro efficacia dipenderà dalla tempestività delle procedure concorsuali e dalla capacità degli uffici scolastici di gestire l’alto volume di contratti.

Per i docenti supplenti, il sistema offre un’opportunità di stabilità, seppur temporanea, in attesa di soluzioni più strutturali per il reclutamento nel settore scolastico.

