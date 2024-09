Supplenze GPS, guida alla lettura dei bollettini

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 2.9.2024.

Con questo post cercheremo di dare qualche spiegazione utile a comprendere i bollettini di nomina delle GPS che in questi giorni stanno pubblicando i diversi ambiti territoriali.

Tipo di contratto e di cattedra

I docenti precari iscritti alle GPS possono essere destinatari di tre tipi di contratto: spezzone – si tratta sempre di contratti che scadono il 30 giugno -, contratti a tempo pieno fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) oppure annuale (31 agosto).

Per chi verrà destinato ad un posto nella scuola secondaria, le cattedre potrebbero essere indicate come interne oppure esterne. Per quest’ultimo caso le scuole che compongono possono appartendere allo stesso o a diverso comune.

Inclusione con riserva e Titoli di riserva

Chi è incluso con riserva è in genere presente nelle GPS perché in possesso di titolo estero in attesa di riconoscimento. Chi si trova in questa situazione potrà partecipare al conferimento di supplenze.

L’inserimento con riserva ed i titoli di riserva sono due cose completamente diverse che non vanno confuse. I titoli di riserva danno diritto ad una riserva dei posti – ovvero garantiscono ad alcuni soggetti che hanno queste condizioni di ottenere comunque dei contratti a tempo determinato. Si tratta in particolare della cosidetta legge 68/1999 per le c.d. “categorie protette”, del servizio civile universale e dei militari delle forze armate congedati. La colonna titoli di riserva non viene quasi mai pubblicata per questioni di privacy oppure viene oscurata.

Sono stato scavalcato, perché è successo?

Può accadere che alcuni candidati siano stati soddisfatti con punteggio inferiore rispetto ad altri.

Non si può escludere a priori degli errori del sistema. Nella maggior parte dei casi questi scavalcamenti sono dovuti ad un motivo che potete trovare in uno dei paragrafi che seguono.

Titoli di riserva e legge 104

Si può essere scavalcati da candidati che rientrano in una riserva di posti, si tratta di:

docenti che usufruiscono della legge 68/99 (si tratta per lo più di soggetti che hanno una 104 personale e sono iscritti al collocamento mirato);

militari congedati

docenti che hanno svolto il servizio civile universale.

I soggetti che sono in questa situazione scavalcano le persone davanti a loro anche se sono nelle ultime posizioni di una graduatoria.

Bisogna poi considerare che la legge 104/1992 (personale o per assistente a soggetti terzi) dà diritto alla priorità di assegnazione di sede. Questo diritto non permette di scavalcare tutti, perché chi si trova in questa condizione deve rientrare in una posizione utile per poter partecipare alle nomine.

Per motivi di privacy questi scavalcamenti non vengono indicati nei bollettini.

Mancata indicazione di alcune sedi o classi di concorso

Un’altra possibile motivazione dello scavalcamento può essere individuata nelle preferenze che sono state espresse nella domanda.

Infatti, costituisce rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Ciò significa che, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

In altri termini, se nel momento in cui l’algoritmo giunge alla posizione del candidato, non sono disponibili le sedi espresse dallo stesso, ma sono disponibili sedi per le quali non è stata manifestata disponibilità, allora il candidato sarà considerato rinunciatario e sarà “saltato” dall’algoritmo.

CATTEDRE INTERNE E CATTEDRE ESTERNE

Un altro fattore da considerare è la presenza di cattedre interne e di cattedre esterne. Nell’ipotesi di una Cattedra Oraria Esterna (COE) l’aspirante può ottenerne l’assegnazione solo ove abbia manifestato la relativa disponibilità nella propria domanda. Occorre quindi verificare che nel modulo di domanda sia stata indicata la disponibilità anche per le cattedre esterne che, a seconda dei casi possono essere composte tra scuole dello stesso comune o tra scuole di comuni diversi.

ALTRE CASISTICHE

Benché nella maggior parte dei casi gli “scavalcamenti” trovano giustificazione in una delle suddette cause, non si può escludere che in alcuni casi ci siano stati effettivamente degli errori dell’algoritmo (o in fase di modifica\inserimento dei dati da parte degli uffici scolastici).

La situazione deve essere sempre esaminata in modo dettagliato leggendo con attenzione il bollettino, le graduatorie provinciali pubblicate dall’ambito territoriale nonché la propria domanda di espressione delle preferenze.

In questi casi, qualora si nutrano ancora dubbi, è consigliabile rivolgersi al proprio sindacato di riferimento e\o richiedere chiarimenti all’ambito territoriale di riferimento e\o presentare una richiesta di accesso agli atti.

